Obras para construção do pontilhão rodoviário sobre o Córrego Cotiara em BM - Chico de Assis

Obras para construção do pontilhão rodoviário sobre o Córrego Cotiara em BMChico de Assis

Publicado 19/05/2022 15:15

Barra Mansa - As obras de construção do pontilhão rodoviário sobre o Córrego Cotiara, próximo à Várzea do Quartel, seguem em Barra Mansa. Uma comissão da Secretaria de Planejamento Urbano acompanha mais uma intervenção urbanística feita pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) que integra as obras de readequação ferroviária na cidade.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o pontilhão tem 6,5 metros de comprimento e 10 metros de largura, incluindo a parte pavimentada, guarda roda e passeio de pedestre. Toda a infraestrutura do pontilhão já foi concluída.

Ainda de acordo com o secretário, as próximas fases incluem a concretagem e conclusão das cabeceiras, possibilitando o avanço dos serviços do vão central.

“O pontilhão ligará duas ruas projetadas que serão construídas a partir das obras complementares de urbanização ainda a serem licitadas”, contou o secretário.

O consórcio CTESA/VEREDA efetua o serviço. A previsão é de que a obra do pontilhão seja finalizada em meados do mês de junho.