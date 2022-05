Artesãs de BM visitam a 14ª Feira Rio Artes Manuais - Divulgação

Artesãs de BM visitam a 14ª Feira Rio Artes ManuaisDivulgação

Publicado 13/05/2022 17:44

Uma caravana com 40 artesãs de Barra Mansa realizam uma visita técnica aos estandes da 14ª Feira Rio Artes Manuais, no Centro de Convenções Expo Mag, na Cidade Nova, no Rio, nesta sexta-feira, dia 13.

A gerente de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bhella Santos, disse que o evento é uma oportunidade de difundir o aprendizado pelo lado comercial para a expansão dos negócios da economia criativa.

“Nesta perspectiva, nossas artesãs estão participando das oficinas que estão sendo realizadas mostrando as inovações no setor. Em contrapartida, estamos construindo diálogos visando à comercialização do nosso artesanato, à visibilidade da nossa capacidade de negócios e, simultaneamente, divulgando o nome da nossa cidade”, falou Bhella.

Aproximadamente 40 grandes marcas participam do evento, que teve início no dia 11, e segue até domingo, dia 15. O espaço deve receber cerca de 30 mil visitantes. A feira oferece, gratuitamente, mais de 20.000 vagas para quem quer aprender ou se aprimorar em mais de 100 técnicas diferentes de artesanato, qualificando artesãos de todo o Estado do Rio.

Os participantes também são orientados sobre como levar seus produtos em larga escala para outros mercados utilizando as plataformas digitais, redes sociais, rodadas de negócios e canais específicos de comercialização dos produtos.

Segundo dados do Sebrae (Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa), o Rio de Janeiro tem mais de 770 empreendedores ligados ao artesanato. Desse total, 40% estão concentrados no interior do Estado. Em Barra Mansa são 700 artesãos, sendo 492 cadastrados na Secretaria de Turismo do Estado e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação da cidade.