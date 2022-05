Publicado 13/05/2022 17:23

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, dia 13, o Procon de Barra Mansa (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) divulgou mais uma pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica. Também foram pesquisados os valores de alimentos da linha diet e light.

Os preços foram conferidos em seis estabelecimentos comerciais do Centro da cidade e do bairro Ano Bom. O coordenador do Procon, Felipe Goulart, disse que a pesquisa apontou que a menor cotação ficou em R$351,90 e a maior em R$407,70.

“Existe uma diferença de R$55,89, valor que pode fazer uma diferença substancial quando o orçamento familiar está apertado”, falou o coordenador.

Se comparado aos preços da última pesquisa realizada no dia 06 de maio, o preço médio de alguns produtos teve uma leve queda, como por exemplo, o quilo do açúcar refinado, que passou de R$ 4,09 para 4,04; do quilo do alho, que custava R$22,89 e passou para 21,45 e do quilo do contra filé, que saiu do patamar de R$53,08 para R$52,58. Ainda o custo médio do quilo do feijão preto se manteve inalterado, em R$6,87.

A pesquisa de preços também cotou os valores de 42 produtos sem glúten, lactose e açúcar. Neste caso, a variação de preços entre um supermercado e outro chega a atingir quase 100%, como a granola zero açúcar – 300 gramas, vendida com preços que variam entre R$10,00 e R$19,95.

Também o quilo do queijo zero lactose teve uma variação de preço significativa, sendo encontrado entre R$71,00 e R$ R$92,00.

“Diante dessa variação de custos dos alimentos entre um estabelecimento e outro, nossa intenção é auxiliar o consumidor na busca pelo menor preço. Para isso, a pesquisa é fundamental”, pontuou o coordenador do Procon.

Segundo o secretário de Governo, Fanuel Fernando, atendendo ao pedido do prefeito Rodrigo Drable, a pesquisa de preços acontece semanalmente com o objetivo de orientar os consumidores acerca dos custos de alimentos mais acessíveis.