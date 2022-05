Doações podem ser entregues na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, no Centro de Barra Mansa - Chico de Assis

Publicado 18/05/2022 21:34

Barra Mansa - A Campanha do Agasalho 2022 foi antecipada no município de Barra Mansa. A ideia é conseguir doações de roupas de frio e cobertores (em bom estado) para distribuir para adultos e crianças em vulnerabilidade.

As doações podem ser entregues na sede Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), que fica na Rua Oscar da Silva Marins, n° 52, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O secretário da SMASDH, J. Chagas, disse que nesses dias de baixa temperatura, o Centro Pop, no Centro, e o Abrigo Municipal Mário Pinguilim, no Siderlândia, seguem abertos para acolher as pessoas em situação de rua.

“Nesses dias mais frios a nossa equipe está reforçando as abordagens nas principais ruas do município, disponibilizando um trabalho de acolhimento e orientação para quem mais precisa”, comentou o secretário.