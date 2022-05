Ônibus é incendiado em Barra Mansa após morte de suspeito - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 20/05/2022 11:20

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira, dia 20, uma troca de tiros foi registrada, na Vila Delgado, em Barra Mansa. Uma pessoa morreu durante o confronto. De acordo com as primeiras informações, após a morte do suspeito, alguns moradores atearam fogo em um ônibus.

No momento desta publicação, a Polícia Militar informou que a situação estava controlada e que viaturas permaneciam nos principais pontos de acesso da Vila Delgado.

PM permanece na Vila Delgado, em Barra Mansa Divulgação



O comando do 28º BPM emitiu uma nota sobre a operação que foi realizada no local. Segundo a PM, o objetivo da ação foi retirar de circulação armas, drogas e prender suspeitos. O comando do 28º BPM emitiu uma nota sobre a operação que foi realizada no local. Segundo a PM, o objetivo da ação foi retirar de circulação armas, drogas e prender suspeitos.

“Durante as ações de vasculhamento, houve confronto entre parte da equipe PM e 01 marginal efetuou disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares, do que houve o pronto revide, vindo o elemento, com grau de parentesco com marginais envolvidos no tráfico local, a óbito”, diz o texto.



A nota da PM também cita sobre o ônibus que foi incendiado.



“Inflamada por marginais ligados ao tráfico, moradores da Vila Delgado, atearam fogo em um ônibus, bem como em pneus e colchões. Causando desta forma prejuízo ao transporte público, que serve a toda sociedade e obstruindo uma importante via, impedindo a livre circulação das pessoas e prestação de serviços públicos”, registra a nota.

Durante a ação, duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a 90ª Delegacia de Polícia. Na operação policial, ainda foram apreendidos 01 revólver calibre 38 e drogas a contabilizar.