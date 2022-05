Ação da PM apreende drogas e prende suspeitos em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 20/05/2022 10:51

Barra Mansa - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam drogas e prenderam um suspeito, de 26 anos, no Jardim Redentor, em Barra Mansa, na quinta-feira, dia 19. A ação aconteceu após uma denúncia.

Segundo os policiais militares, foram encontrados na casa do indivíduo: 22 trouxinhas de maconha, 149 pinos de cocaína, 100 tubos vazios, 01 balança de precisão e um liquidificador. A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, para onde o material foi levado.

Mais apreensão

Outra apreensão também ocorreu na quinta-feira, dia 19, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. Três homens foram presos após serem flagrados com arma, munições e drogas. Nesta ação, a PM apreendeu 01 revólver calibre 38 com 06 munições intactas, 107 pinos de cocaína, 02 aparelhos de celulares, um rádio comunicador e ainda R$ 70. Os suspeitos foram encaminhados para a 90ª DP.