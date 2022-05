O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro - Chico de Assis

Publicado 25/05/2022 09:06

Barra Mansa- O Hemonúcleo de Barra Mansa registrou uma queda no número de doadores nos últimos dias. Com a intenção de normalizar o estoque de bolsas de sangue e manter o atendimento à Santa Casa da cidade e hospitais dos municípios de Valença e Rio das Flores, a coordenação faz um apelo para a população.

A unidade precisa de doação de todos os tipos sanguíneos, especialmente O positivo e O negativo. Uma doação de sangue é capaz de salvar até quatro vidas.

Segundo a coordenadora da unidade, Thaís Mendes, existe uma tendência de redução no quantitativo de doadores com a chegada das temperaturas mais baixas.

“Com o frio, as pessoas adotam um comportamento mais caseiro. Outras situações também prejudicam as doações, como as condições gerais de saúde. Neste período, os quadros de resfriados e sintomas gripais estão mais presentes, o que cria um quadro desfavorável para a doação”, relatou a coordenadora.

Os requisitos para doar sangue são: estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos; pesar no mínimo 50 kg; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas; não ter feito tatuagem no último ano e não ter apresentado quadro de covid-19 nos últimos meses.

O Hemonúcleo de BM está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade. O horário de funcionamento para a coleta de sangue é das 7h às 11 horas.