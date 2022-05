O sarau começou no domingo, dia 22, com exibições diárias pela página do Facebook - Divulgação

O sarau começou no domingo, dia 22, com exibições diárias pela página do FacebookDivulgação

Publicado 25/05/2022 14:49

. As exibições diárias acontecem pelo Facebook do Grebal: https://facebook.com/grebal. Barra Mansa - O Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal) apresenta até o próximo sábado, dia 28, o Sarau Mestres da Poesia

A cada dia é publicada uma poesia, em formato de vídeo, recitada por um declamador diferente. Os interessados irão conferir a obra “Os Frutos de Minh’ alma” do escritor grebalista Lourildo Costa. O livro é uma coletânea de poesias, cujo lançamento aconteceu na 18ª Bienal Internacional do Livro Rio (2017).

O autor já escreveu outros quatro livros e também é professor da rede estadual de Educação. Lourildo Costa é membro mantenedor da Academia Evangélica de Letras do Brasil e vice-presidente da Academia Volta-redondense de Letras.

“Participar do Sarau do Grebal, entre tantos mestres da poesia, é de deixar qualquer um lisonjeado, pois consiste na reunião de pessoas amantes da arte literária, cujo objetivo é dar asas à imaginação e apresentar os escritores do Sul Fluminense. O intuito maior é, além de promover a integração social e cultural entre os seus participantes, colocar em prática a agradável convivência entre o ser humano e a arte”, disse o escritor.

Este sarau conta com as participações dos declamadores, já conhecidos de outras edições: Paulo Rangel, presidente do Grebal; João Pedro Barros, Rita Rangel, Indieslay Meneguiti, Ceminha Guedes e Estélia Meg.