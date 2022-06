Hemonúcleo de BM realiza ‘arraiá’ para incentivar doações - Divulgação

Hemonúcleo de BM realiza 'arraiá' para incentivar doações

Publicado 01/06/2022 22:36

Barra Mansa - A partir desta segunda-feira, dia 6, o Hemonúcleo de Barra Mansa promoverá um ‘arraiá’ para incentivar as doações de sangue. A iniciativa contará com a temática da festividade junina e terá comidas típicas para quem se voluntariar.

O “Arraiá do Hemonúcleo” se estenderá por todo o mês. De acordo com a coordenadora da unidade, Thaís Mendes, a queda da temperatura faz com que o número de doações caia drasticamente.

“Esta época do ano é sempre complicada, pois os estoques ficam baixos e poucas pessoas se voluntariam para a doação. O ‘arraia’ é um modo que encontramos para atrair a população e tentar reverter esse cenário de baixa” disse a coordenadora.

Atualmente, os tipos sanguíneos que mais estão em falta na unidade são: O- e O+, porém todos são necessários. O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Já os menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Ainda para ser um doador é necessário estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Se tiver feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.