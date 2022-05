Atualmente as equipes atuam na via que liga o bairro de Vila Nova ao distrito de Santa Rita de Cássia - Divulgação

Atualmente as equipes atuam na via que liga o bairro de Vila Nova ao distrito de Santa Rita de CássiaDivulgação

Publicado 31/05/2022 17:14 | Atualizado 31/05/2022 18:46

Barra Mansa - Os serviços de manutenção das estradas rurais de Barra Mansa continuam durante o período de estiagem. As obras visam a melhoria do escoamento da produção rural e do deslocamento dos moradores das localidades.

De acordo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o objetivo é atender toda a demanda da cidade.

“Como já disse algumas vezes: manutenção em estrada rural é um serviço que nunca acaba. Neste período de estiagem é quando conseguimos avançar. Na última temporada de chuvas, no início do ano, chegamos a ter vias totalmente interditadas”, comentou Beleza.

Ainda segundo o secretário, atualmente as equipes atuam em diversos pontos. Além da manutenção, as estradas recebem serviços de limpeza e roçada.

“Temos frentes de trabalho na estrada que liga Amparo a São Joaquim, com serviço de patrol para o nivelamento da via e a manutenção na Fazenda do Salto e no Morro do Galego, em Floriano. Também estamos atendendo os produtores, realizando serviços em estradas secundárias em Santa Rita de Cássia”, destacou.

Atualmente as equipes atuam na via que liga o bairro de Vila Nova ao distrito de Santa Rita de Cássia Divulgação

Atualmente, as equipes trabalham na via que liga o bairro de Vila Nova ao distrito de Santa Rita de Cássia.

“Nossa programação está a todo vapor! De acordo com o cronograma, a próxima via a receber limpeza e roçada é do distrito de Rialto, seguindo para o trecho entre Glicério e Vista Alegre e depois de Amparo a São Joaquim”, contou Beleza.