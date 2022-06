Acidente na BR-393 em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 05/06/2022 14:15

Barra Mansa - Uma colisão envolveu um carro e um ônibus neste domingo, dia 05, em Volta Redonda. O acidente aconteceu no km 297, da BR-393, no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. A condutora do automóvel, de 37 anos, foi atendida no local pela equipe do Corpo de Bombeiros e depois encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia.

Segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista do carro de passeio teria feito uma conversão em local proibido, além disso a PRF ainda verificou que o carro apresentava algumas irregularidades, entre elas: licenciamento vencido e mau estado de conservação. A mulher foi multada no valor total R$ 869,16.

Já o ônibus estava com a aferição do tacógrafo vencida e também o exame toxicológico do motorista estava vencido, por isso foram aplicadas multas no valor total de R$ 1.662,58 e o CRLV recolhido eletronicamente para regularização.