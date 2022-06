A semana começou com doações de mudas e orientações na Praça da Matriz, no Centro de BM - Divulgação

Publicado 06/06/2022 17:20

Barra Mansa - O município de Barra Mansa conta diversas atividades nesta Semana do Meio Ambiente 2022. As ações serão realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, entre os dias 06 e 11 de junho, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último domingo, dia 05.

Durante a programação, entre demais atividades, haverá doação de mudas, plantio educativo, oficina de compostagem e a 8ª Conferência de Meio Ambiente. Nesta segunda-feira, dia 06, aconteceu no período da manhã, a doação de mudas e ação de educação ambiental, na Praça da Matriz. As atividades seguem na terça-feira, dia 07, com plantio educativo com alunos da rede municipal, das 10h às 14h.

Já na quarta-feira, dia 08, será a Conferência de Meio Ambiente, no Parque Natural Municipal de Saudade, das 8h às 17h. Já na quinta-feira, dia 09, oficina de compostagem, no Parque Natural Municipal de Saudade e Ação de educação ambiental, no Centro Educacional Recontando do Saber, das 10h às 12h.

Na sexta-feira, dia 10, descarte solidário, doação de mudas e recolhimento de "lixo eletrônico", no Corredor Cultural, das 9h às 13h. O encerramento ocorre no sábado, dia 11, com Corredor de Sustentabilidade e Bem-estar, no Corredor Cultural, das 9h às 13h.

Segundo o Secretário municipal da Pasta, e também conselheiro do Condema (Conselho Municipal de Meio Ambiente), Vinícius Azevedo, falou sobre a programação da semana.

“Uma das ações de destaque da Secretaria foi a criação da brigada voluntária – pioneira na região. Inclusive, na próxima quinta e sexta-feira, haverá uma reciclagem da brigada para validarmos os brigadistas. Também desenvolvemos o projeto de regularização fundiária nas áreas ribeirinhas, que será um dos temas da Conferência do Meio Ambiente, na quarta-feira, dia 08. Através do ‘Barra Mansa Mais Verde’, já ultrapassamos a marca de 4 mil mudas doadas e plantadas na cidade”, disse Vinícius.

O secretário ainda comentou sobre o apoio da população nas atividades que acontecem no município.

“Avançamos muito no ranking do ICMS Ecológico, que é um índice que mede vários pontos de conservação e desenvolvimento ambiental do município. Por conta disso, receberemos no fim do mês de junho uma premiação no estado pelo nosso desempenho. Não se promove o desenvolvimento sustentável só com a Secretaria de Meio Ambiente. Dependemos do engajamento e apoio de toda a população, que é quem faz a cidade desenvolver dessa forma. Queremos difundir cada vez mais isso e contamos com o envolvimento e participação de todos em nossas ações diárias e na Semana do Meio Ambiente”, frisou Vinícius.