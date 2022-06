Atividades de plantio de mudas ocorreram nas escolas municipais Antônio Rocha, às 10h, e Bartholomeu Anacleto, em Floriano, Barra Mansa - Felipe Vieira

Publicado 08/06/2022 10:46

Barra Mansa - Um plantio de mudas frutíferas e mudas nativas da mata atlântica ocorreu nas escolas municipais Antônio Rocha, às 10h, e Bartholomeu Anacleto, em Floriano, às 14h, na terça-feira, dia 7. A atividade contou com a participação dos alunos das unidades escolares.

A assistente técnica da Secretaria de Meio Ambiente, Isabella Lima, falou sobre a realização do plantio que acontece dentro da semana do Meio Ambiente.

“Hoje realizamos mais uma ação em prol da semana do meio ambiente e as escolas citadas foram escolhidas na gincana para participar das atividades. Hoje foram realizados plantios de 30 mudas de árvores nativas nas unidades de ensino, com participação das crianças do colégio. Elas plantaram e aprenderam um pouco mais sobre a importância de realizar os cuidados com o meio ambiente”, disse Isabella.

A diretora da Escola de Antônio Rocha, Regina Célia, comentou que já pensa na mentalidade que os alunos terão para o futuro através destas atividades.

“Foi um momento muito especial em nossa escola. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, nossos alunos tiveram o prazer de realizar um plantio de mudas, que também faz parte do projeto de educação ambiental que a escola está desenvolvendo para o futuro. Hoje contamos com os alunos da turma do 6º Ano e os alunos representantes, que estão levando o cuidado com o nosso planeta para a vida, transcendendo de geração para geração”, falou a diretora.

As atividades da Semana do Meio Ambiente continuam até sábado, dia 11. Nesta quarta-feira, dia 08, acontece a Conferência de Meio Ambiente, no Parque Natural Municipal de Saudade, das 8h às 17h. Na quinta-feira, dia 09, ocorrerá a Oficina de compostagem, no Parque Natural Municipal de Saudade e Ação de educação ambiental, no Centro Educacional Recontando do Saber, das 10h às 12h.

Já na sexta-feira, dia 10, será o Descarte solidário, doação de mudas e recolhimento de “lixo eletrônico”, no Corredor Cultural, das 9h às 13h. O encerramento da Semana de Meio Ambiente será no sábado, dia 11, no Corredor Cultural, das 9h às 13h.