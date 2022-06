Prefeitura decide pelo retorno do uso de máscaras nas escolas de Barra Mansa - Felipe Vieira

Publicado 09/06/2022 23:51

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa determinou nesta quinta-feira, dia 9 de junho, o retorno do uso obrigatório de máscaras faciais nas escolas públicas e particulares. A decisão foi tomada diante do aumento do número de casos confirmados de covid-19 na cidade e municípios circunvizinhos.

Segundo o prefeito Rodrigo Drable, a medida entrará em vigor na segunda-feira, dia 13. O prefeito ressaltou as ações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no combate ao coronavírus e disse que esta decisão é mais uma medida preventiva.

“Graças à vacina e ao sucesso da vacinação, os sintomas da covid-19 são cada vez menos graves. São poucos os casos que levam à internação. Contudo, por precaução, adotaremos o uso de máscaras em locais fechados com maior potencial de contaminação. Ou seja, a recomendação é usar máscaras em todos os locais fechados, mas em unidades de saúde e ambientes escolares será uma determinação”, frisou o prefeito.