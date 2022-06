A programação de encerramento aconteceu no Corredor Cultural, no Centro de BM - Paulo Dimas

Publicado 11/06/2022 22:36

Barra Mansa - Na manhã deste sábado, dia 11, Barra Mansa encerrou as ações em alusão à Semana do Meio Ambiente na cidade. O encerramento ocorreu no Corredor Cultural, no Centro. A programação especial foi promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A atividade contou com distribuição de mudas e hortaliças, feira criativa, feira de adoção animal, aulas de forró e orientações sobre a importância da reciclagem de resíduos sólidos com equipes do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da CoopCat (Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa).

Também durante a programação da Semana do Meio Ambiente aconteceu a 8ª Conferência Municipal do Meio Ambiente e a eleição dos novos representantes do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente). Dois projetos importantes foram abordados no decorrer do evento: licenciamento ambiental e a regularização fundiária.

Hoje em dia, 95% das licenças ambientais são realizadas pelo município. Já em relação à regularização fundiária, estudos são realizados na faixa marginal de proteção dos Rios Paraíba do Sul, Barra Mansa, Bananal e Bocaína, incluindo a análise das manchas de inundação com base nos últimos 50 anos de recorrência média.