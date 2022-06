Material apreendido pela PRF na Via Dutra na manhã desta terça-feira, dia 14, em Barra Mansa - Divulgação

14/06/2022

Barra Mansa - Policiais Rodoviários Federais apreenderam na manhã desta terça-feira, dia 14, drogas e munições que estavam em um veículo, em Barra Mansa. A apreensão ocorreu no km 287, da Rodovia Presidente Dutra. O condutor do carro também foi preso na ação.

Segundo os agentes, eles abordaram uma caminhonete com placa de Campo Grande-MS. Após a vistoria no veículo, o seguinte material foi encontrado dentro do cilindro de gás: 32 tabletes de cocaína e 04 pacotes com munições de fuzil.

O motorista e o material foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa, a 90ª DP, onde o caso foi registrado.