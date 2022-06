O evento, que começou na quinta-feira, dia 16, possui a temática junina - Chico de Assis

O evento, que começou na quinta-feira, dia 16, possui a temática junina Chico de Assis

Publicado 18/06/2022 15:05

Barra Mansa - Até o domingo, dia 19, acontece o ‘Arraiá da Preguiça’, no Corredor Cultural, no Centro de Barra Mansa. O evento reúne diversas atrações, como food trucks, chopp artesanal, comidas típicas, espaços para crianças e shows ao vivo.

A última atração do ‘Arraiá’, sobe ao palco às 12h, de domingo. A moradora do bairro Ano Bom, Mariana Lima, disse que estava com saudade das festividades na cidade.

“Este é um ambiente muito legal para curtir com a família, com música boa e comida gostosa. É muito bom para nós moradores termos essas opções de lazer”, falou a moradora.