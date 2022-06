Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa, no Centro - Paulo Dimas

Publicado 21/06/2022 20:45

Barra Mansa -O Hemonúcleo de Barra Mansa necessita abastecer o estoque sanguíneo da unidade, principalmente, dos tipos AB- e B. Em seguida, os tipos A e O-, que estão abaixo do nível normal. Os demais tipos (A-, B-, AB+ e O+) estão com o nível adequado de sangue, de acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira, dia 21.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. No caso dos idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Já os menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis.

Os requisitos para doação são os seguintes: estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma. O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia.