Reunião entre o Secretário de Ordem Pública de BM e membros do Exército Brasileiro, no Parque da Cidade - Divulgação

Publicado 23/06/2022 08:38

Barra Mansa - O Parque da Cidade de Barra Mansa recebeu durante os dias 20, 21 e 22 militares do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Eles ficam no local até esta quarta-feira, quando realizam uma das provas do Estágio de Motociclista Militar e Batedor, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda.

Uma reunião foi realizada entre o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Capitão Daniel Abreu (oficial da PMRJ), o Capitão Velozo, do 1º Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro e o Chefe da Instrução do Tiro de Guerra (TG), 1° Sargento Wesley César Santana. No decorrer do encontro eles falaram sobre experiências e histórias do período de formação nas Escolas Militares.

“Estágios e formações são muito importantes para o aprimoramento e novas técnicas, que são revertidas em melhores serviços à população. Ficamos felizes em poder recepcionar os militares; o Parque da Cidade é a casa de vocês (Exército Brasileiro). Futuramente, poderemos oferecer uma estrutura ainda melhor, já que este equipamento público será reestruturado, passando a ser uma importante área recreativa e de lazer para toda a região. As obras já estão em fase de licitação”, disse Abreu.

Já o Chefe da Instrução do TG de Barra Mansa comentou sobre a estada dos militares no Parque da Cidade.



“Durante os dias 20, 21 e 22 o Tiro de Guerra 01-016 de Barra Mansa apoiou o 1º Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro para a realização de uma etapa do Estágio de Motociclista Militar e Batedor. O Tiro de Guerra é escola de civismo, patriotismo e cidadania. Estamos de portas abertas para recepcioná-los sempre que necessário”, falou o Sargento Wesley César.

No total, 40 integrantes da Polícia do Exército, quatro do Batalhão de Choque da Polícia Militar e três da Guarda Municipal do Rio de Janeiro realizam as provas do Estágio de Motociclista Militar e Batedor. Eles já fizeram duas avaliações estáticas na capital, em áreas de baixa velocidade, e agora estão na região para concluírem as provas em um circuito de alta velocidade.