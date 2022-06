Caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia em BM - Divulgação

Caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia em BMDivulgação

Publicado 21/06/2022 21:00

Barra Mansa - Um homicídio foi registrado em Barra Mansa nesta terça-feira, dia 21. O corpo do jovem, de 26 anos, foi encontrado com marcas de tiros na Rua Duque Antônio de Paiva, no bairro São Domingos.

Segundo as primeiras informações, o homem foi atingido por cinco tiros. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o indivíduo tinha passagens na polícia por suspeita de furtos.

O fato foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa.