BM amplia imunização contra Influenza a partir desta terça-feira, 28Divulgação

Publicado 27/06/2022 15:41

Barra Mansa - Começa nesta terça-feira, dia 28, em Barra Mansa, o esquema de vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as doses serão divididas por grupos iniciando por pessoas com idade acima dos 50 anos.

Também segundo a SMS, a aplicação do imunizante acontecerá em todos os postos de saúde da cidade, sendo que a vacinação continua para crianças de seis meses a quatro anos, gestantes, puérperas.

A imunização será destinada ainda para os grupos prioritários de 05 a 59 anos de idade, que são as pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores portuários, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.