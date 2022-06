Material apreendido em festa em Barra Mansa - Divulgação/ PM

Publicado 27/06/2022 16:19

Barra Mansa - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) interromperam uma festa onde homens ostentavam armas de fogo, em um sítio no bairro São Domingos, em Barra Mansa. A ação aconteceu na noite de sábado, dia 25, após a divulgação de um vídeo em redes sociais com imagens do "evento".

Os policiais realizaram um cerco no local, um adolescente foi apreendido e um suspeito preso. O responsável pelo sítio também foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia Civil, em Barra Mansa, ele ouvido e depois liberado.

O seguinte material foi apreendido no local da festa: 24 frascos de loló, 01 pistola calibre 9mm e 13 munições do mesmo calibre.