Segundo Procon-BM, a maioria dos estabelecimentos já havia reduzido o preço do combustível após o reajuste do ICMS de 32% para 18% - Felipe Vieira

Publicado 05/07/2022 18:38

Barra Mansa - Nesta terça-feira, dia 05, os 28 postos de combustíveis no município de Barra Mansa foram fiscalizados por agentes do Procon, com apoio da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal. A ação teve o objetivo de verificar se a redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina, de 32% para 18%, acontece e é repassada ao consumidor.

A inspeção continua no decorrer da semana. O coordenador do Procon-BM, Felipe Goulart, disse que na vistoria, foi identificado um posto que ainda não tinha reajustado o preço para menor.

“O proprietário foi intimado a reduzir os valores, sob pena de ter o local interditado”, comentou o coordenador.



Ainda segundo Felipe Goulart, para os postos que retomarem com os preços e praticarem alguma irregularidade, será aberto um processo administrativo, com aplicação de multa.

No caso de irregularidades, as denúncias podem ser feitas pelos telefones (24)3029-9850/ (24)3029-9365, ou da Secretaria de Ordem Pública, através do telefone (24) 3028-9321/(24) 3028-9350.

Conforme dados do governo do Estado, a média praticada no território fluminense antes da redução do ICMS era de R$7,80, com o reajuste a expectativa de redução é de R$1,19 por litro, com previsão de chegar a R$6,61. Na cidade de Barra Mansa, o preço da gasolina chegou a R$8,29 em um posto de combustível no Centro, mas o preço médio nos demais estabelecimentos era de R$7,83.