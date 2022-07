Presidente do Grebal é homenageado no Sarau Mestres da Poesia - Divulgação

Publicado 01/07/2022 15:30

Barra Mansa - Nesta semana acontece mais uma edição on-line do Sarau Mestres da Poesia do Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal). Até domingo, dia 03 de julho, serão publicados vídeos das declamações, na página do Facebook no link https://facebook.com/grebal

As publicações são realizadas todos os dias e desta vez as poesias são do escritor Paulo Rangel, presidente do Grebal. Os declamadores serão Rita Rangel, Indieslay Meneguiti, João Pedro Barros, Estélia Meg, Ceminha Guedes, além do autor, Paulo Rangel.

Mesmo com a volta das atividades presenciais, o formato virtual continua na rotina do grêmio, já que desta maneira consegue alcançar diversos públicos.

“O Grebal promove um momento em que poesia, música, teatro se complementam nesse encontro literário, em que artistas podem expressar sua paixão pela literatura. E com a publicação virtual, alcança públicos para além dos palcos do Grebal. Nessa edição, de 2022, os saraus acontecem ao longo de uma semana, em vez de ser apenas um dia”, fdisse Paulo Rangel.