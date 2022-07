Meio Ambiente recolhe pneus descartados irregularmente às margens do Rio Bananal, em BM - Divulgação

Publicado 02/07/2022 10:57

Barra Mansa - Cerca de 60 pneus das margens do Rio Bananal e outros resíduos sólidos foram recolhidos nesta sexta-feira, dia 1º de julho, perto do bairro Santa Maria II, em Barra Mansa. A ação do Projeto Ecopneu é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) e o Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

Os resíduos sólidos foram recolhidos pela CRS (Coordenadoria de Resíduos Sólidos do Saae), enquanto os pneus foram retirados e armazenados pela SMMADS. Depois serão transportados para a empresa responsável pelo beneficiamento das peças.

O responsável pelo descarte irregular dos materiais não foi identificado. No caso de flagrante, a multa varia de R$576,90 a R$5.769,00. Denúncias sobre descarte irregular devem ser feitas pelo telefone (24) 2106-3408.