Prefeito Rodrigo Drable e o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, conferiram os trabalhos - Paulo Dimas

Publicado 09/07/2022 10:55

Barra Mansa - As obras de reforma do Restaurante do Povo de Barra Mansa estão previstas para serem finalizadas no próximo mês. O andamento dos trabalhos foi conferido na manhã de sexta-feira, 08, pelo prefeito Rodrigo Drable, o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, e ainda o prefeito de Resende, Diogo Balieiro.

“Em breve estaremos aqui inaugurando o novo Restaurante do Povo e anunciando mais novidades para Barra Mansa”, disse o secretário Brandi.

A expectativa é de que cerca de 1.400 refeições e 500 cafés da manhã sejam servidos de segunda a sexta-feira à população. O governo estadual viabilizou R$4,5 milhões para a reforma e modernização do local.

“Em breve reabriremos o Restaurante do Povo e faço questão de estar aqui para ‘bater um rango’ com o pessoal. Gostaria muito de agradecer o apoio do secretário Rogério Brandi, dos deputados estaduais Marcelo Cabeleireiro e Max Lemos e do governador Cláudio Castro por tornarem isso possível. Junto a tantos grandes projetos em andamento, a cada dia assentamos um tijolo na construção de uma nova cidade”, comentou Drable.