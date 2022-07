O Caps AD – Espaço Reviver – funciona na Rua Professor. Pedro Vaz, 57, Centro de BM - Chico de Assis

Publicado 08/07/2022 10:53

Barra Mansa - O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), o Espaço Reviver, oferece acolhimento e tratamento para dependentes químicos em Barra Mansa. O local é um dispositivo ambulatorial que faz parte do Programa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Secretaria Municipal de Saúde.

Atualmente, o local realiza uma média de 1.800 atendimentos por mês, em um total de 599 usuários ativos. O Espaço Reviver conta com os seguintes profissionais: médico clínico e psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, assistente social, pedagogo, profissional de educação física, técnico de enfermagem e artesão. Oficinas de artesanato, jogos e música, além de atividades físicas e leituras na biblioteca também são oferecidas.

A coordenadora do Programa, Maria Elvira da Cunha Dias, disse que o serviço é realizado como forma de pronto atendimento, seja com encaminhamento ou por espontânea vontade.

“Os atendimentos são feitos através de escuta individual ou em grupo, tanto para o próprio paciente quanto seus familiares. Nós tentamos resgatar o vínculo, a individualidade de cada um”, explicou a coordenadora.

Ainda segundo Maria Elvira, a internação se faz necessária quando há uso abusivo e alterações clínicas e psíquicas, e quando a pessoa oferece risco a terceiros e a si próprio. Nesse caso, os pacientes são encaminhados para leitos específicos na Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade.

A população em situação de rua é atendida conforme os outros pacientes do Caps AD, através de uma parceria com o Centro POP, o Abrigo Municipal e o CREAS (Centro de Referência de Assistência Social).

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (COMPOD) também trabalha em parceria com o Espaço Reviver. O responsável pela unidade, César Thomé, esclarece que a função do COMPOD é realizar um trabalho preventivo e informativo, e encaminhar os dependentes para o Espaço.

“Nós temos tido muito sucesso, muitos resultados positivos com pessoas que têm deixado de consumir álcool, cocaína, crack. No Espaço você vai receber tratamento e vai continuar com sua vida, seu trabalho. É necessário buscar ajuda. Quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, mais cedo ela vai aprender a lidar e vencer seu vício”, destacou César.

O Caps AD – Espaço Reviver fica na Rua Professor. Pedro Vaz, 57, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. O telefone é: (24) 3323-5005.