Publicado 20/07/2022 11:34 | Atualizado 20/07/2022 11:35

Barra Mansa - O Hemonúcleo Municipal de Barra Mansa anunciou nesta terça-feira, dia 19, que o tempo de espera para doações de sangue por pessoas com piercing ou tatuagem foi reduzido. O intervalo, que era de um ano após um dos procedimentos, passou a ser de seis meses.

A coordenadora da unidade, Thaís Mendes, explicou que o doador só terá a redução de tempo validada após triagem feita pela equipe do local.

“A triagem é o momento em que conversamos com os doadores para vermos a possibilidade da doação. No caso de pessoas com tatuagens, será necessária a comprovação do local onde ela foi feita, para saber se o local possui autorização da Vigilância Sanitária para funcionar. Mesmo assim, todo o material coletado passa por testes clínicos e sorológicos”, esclareceu Thaís Mendes.

Ainda segundo a coordenadora, a unidade adotou a medida após recomendação do Hemocentro, na capital do estado. Ela também destaca que a medida irá contribuir para a manutenção do estoque de bolsas de sangue, que está em estado crítico.

“A unidade na capital carioca já faz uso da medida, e após avaliações no município, chegamos à conclusão de que sim, é seguro realizar a redução. Todos os anos sofremos no período de baixas temperaturas, quando a unidade registra queda no número de doações, sendo prejudicial para todo o Sistema de Saúde”, disse Thaís Mendes.

O Hemonúcleo de BM, atualmente, precisa de doadores de todos os tipos sanguíneos, principalmente dos tipos A-, B-, AB- e O-, que se encontram em nível crítico. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação dos idosos deve ser feita até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Já os menores de idade só podem doar com autorização dos responsáveis.

Também para ser doados é necessário estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. O Hemonúcleo funciona de 2ª à 6ª feira, das 7h às 11h, na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro.