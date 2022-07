"Skate Day" agita o domingo de BM - Felipe Vieira

"Skate Day" agita o domingo de BM Felipe Vieira

Publicado 18/07/2022 14:15

Barra Mansa - O evento “Skate Day” com direito ao campeonato de ‘Best Trick - Melhor Manobra’ foi realizado em Barra Mansa, no último domingo, dia 17. A atividade ocorreu das 9h às 16h, na Avenida Joaquim Leite, próximo à Igreja Matriz, no Centro da cidade.

A ação reuniu centenas de pessoas e contou com pistas de diferentes tamanhos, apresentações de DJs e premiações para as melhores manobras de cada categoria. A competição foi dividida nas categorias: mirim, feminino, iniciante e amador.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Paulo Sandro, falou do sobre o objetivo do evento.

“O Skate Day surgiu a partir da demanda de muitos jovens que andam de skate em Barra Mansa. E foi pensando nisso, em uma forma de concentrar os jovens para uma competição e demonstrar para o restante dos moradores a beleza desse esporte”, disse o secretário.

O evento contou com a participação de skatistas da cidade e também de outros municípios, como Ravier Gustavo, de 21 anos, que veio de Rio Novo (MG) para participar da competição.

“Através de um grupo de divulgação, eu fiquei sabendo do evento e não poderia deixar de participar. É bom ver uma cidade que valoriza o skate”, falou o jovem.

Os vencedores de cada categoria foram: - Mirim: Thiago de Barros; feminino: Ana Licia e Ana Miranda; iniciante: João Vitor e amador: Richard Curumim e Marcelo Santos.