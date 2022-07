A unidade precisa de doações de todos os tipos sanguíneos, principalmente A-, B- e AB-, que estão em nível crítico - Felipe Vieira

A unidade precisa de doações de todos os tipos sanguíneos, principalmente A-, B- e AB-, que estão em nível críticoFelipe Vieira

Publicado 12/07/2022 16:10

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa faz um apelo para a população para repor o estoque de sangue que se encontra baixo. A unidade precisa de doações de todos os tipos sanguíneos, principalmente A-, B- e AB-, que estão em nível crítico. Os tipos O+ e O- também estão em baixa e os demais: A+, B+ e AB+, em nível estável, conforme o boletim do Hemonúcleo desta terça-feira, 12.

A unidade abastece a Santa Casa, Oncobarra e outras instituições da cidade, o que demanda uma grande quantidade de sangue. Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, alguns componentes possuem um prazo menor de validade.

“Por exemplo, as plaquetas, que duram apenas cinco dias. Então essa é a importância das doações regulares, pois se o número de doações estiver baixo, o número de plaquetas coletas é menor ainda”, disse a coordenadora da unidade.

Os requisito para doar são: ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação dos idosos deve ser feita até os 59 anos, 11 meses e 29 dias), já os menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação.

O atendimento no Hemonúcleo que fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade, acontece de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h.