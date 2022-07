Moradores de BM devem procurar unidade de saúde mais próxima - Divulgação

Publicado 11/07/2022 15:21 | Atualizado 11/07/2022 15:22

Barra Mansa - O cronograma de imunização contra Covid-19 e Influenza para esta terça-feira, dia 12, foi divulgado pela Secretaria Municipal de Barra Mansa. Nesta semana, a vacinação contra a gripe será disponibilizada para um novo público: pessoas maiores de 30 anos, sem comorbidades. A imunização seguirá normalmente para idosos, gestantes, puérperas e para os grupos prioritários entre 5 e 59 anos de idade. A aplicação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade.

Já as doses contra covid-19: pediátricas destinadas a crianças de 5 a 11 anos de idade ou imunossuprimidas, a aplicação acontecerá nos seguintes postos de saúde: Amparo (quarta-feira), Clínica da Família (quarta-feira), Floriano (terça-feira), Nove de Abril (quarta-feira), Paraíso de Cima (quarta e quinta-feira), Rialto (terça-feira), Roselândia, Santa Lúcia (terça e sexta-feira), Santa Rita de Cássia (quinta-feira), São Luiz, Siderlândia (segunda-feira), UBS Centro, UBS Colônia (segundas e quartas-feiras), Vale do Paraíba (quinta-feira), Vila Coringa I (terça-feira), Vila Elmira, Vila Independência (quarta-feira), Vila Maria (quinta-feira) e Vila Principal (sexta-feira).

A vacinação contra covid continua também para os jovens e adultos: 1ª dose: em pessoas a partir de 12 anos; 2ª dose: agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses; 3ª dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda até o dia 12/03/22; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses; 4ª dose para imunossuprimidos com laudo médico maiores de 18 anos que tenham quatro meses após a terceira dose; pessoas acima de 40 anos, quatro meses após a terceira dose; e profissionais da Saúde que tenham quatro meses após a terceira dose.

A documentação necessária para receber a imunização é a seguinte: o cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência ou a declaração do posto de saúde. Para receber a D4 é preciso também a apresentação do comprovante das outras doses. A vacinação acontecerá das 9h às 16h, nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h, na Unidade de Saúde do Ano Bom.