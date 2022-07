Iniciativa trará melhor fluidez do trânsito nas imediações - Divulgação

Publicado 11/07/2022 10:26

Barra Mansa - A liberação parcial do acesso ao bairro Vila Ursulino, no Km 276, da via auxiliar da Via Dutra, em Barra Mansa ocorreu no fim da tarde da última sexta-feira, dia 08. A medida pretende melhorar a fluidez do trânsito nas imediações. O Secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Capitão Daniel Abreu esteve no local.

A expectativa é que em breve a estrada seja totalmente desobstruída. O trecho auxiliar estava interditado desde o dia 30 de março depois o do deslizamento de uma encosta ocasionado supostamente pelo encharcamento do solo com as chuvas típicas da temporada.

Durante o período, o governo municipal informou que fez vários contatos com a direção da concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra para tentar resolver a questão. Chegou inclusive, a impetrar medida judicial contra a empresa para o desbloqueio da via.

A concessionária informou que fez vistorias para avaliar o local e, depois, equipes de engenharia realizaram o retaludamento provisório do aterro para, assim, liberar a faixa interditada ao tráfego de veículos. Ainda de acordo com a concessionária, os motoristas devem respeitar a sinalização implantada no trecho em obra e o limite de velocidade.