Fiscalização será intensificada em estabelecimentos considerados como possíveis receptadores deste tipo de mercadoria - Divulgação

Fiscalização será intensificada em estabelecimentos considerados como possíveis receptadores deste tipo de mercadoria Divulgação

Publicado 13/07/2022 10:22

Barra Mansa - O furto de fios de cobre foi registrado no viaduto próximo da Prefeitura de Barra Mansa, Avenida Argemiro de Paula Coutinho, ambos no Centro, e ao lado do Fundamp, no Ano Bom. As ocorrências foram na noite de terça-feira, dia 12. O fato deixou os locais às escuras, já que afetou o fornecimento de energia elétrica.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, a fiscalização será intensificada em estabelecimentos considerados como eventuais receptadores deste tipo de material.

“Além de estarmos intensificando o patrulhamento. Também já estamos buscando as imagens das câmeras de segurança dos furtos praticados e iremos encaminhar a Polícia Civil, com a finalidade de identificar o (s) autor (res)”, falou o secretário.

Ainda de acordo com a Secretaria de Manutenção Urbana, 300 metros de fio de cobre foram substituídos na Praça do bairro Saudade. Na Ponte Mauá, apenas este ano, três ocorrências do tipo já foram registradas. Existem também registros de furto de fio de cobre na Ponte do bairro Vila Nova e no viaduto de Saudade.