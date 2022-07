Patrulha da Mulher da GMBM participa de workshop do projeto "Empoderadas" - Divulgação

Publicado 16/07/2022 00:41

Barra Mansa - Um workshop com o tema ‘O enfrentamento à violência contra a mulher’ foi realizado na Casa do Advogado, na última quinta-feira, dia 14, em Barra Mansa. A Patrulha da Mulher da Guarda Municipal esteve presente no evento. O projeto intitulado “Empoderadas” foi promovido pela Comissão da OAB Mulher da 4ª Subseção.

“A Patrulha da Mulher da GMBM se sente honrada por estar no evento e presenciar relatos de experiências vivenciadas pelas mulheres/autoridades presentes. Elas constituem uma comissão com o fim de combater a violência contra mulher, sem dúvida este é mais um mecanismo de amparo a elas, dando voz, auxiliando e empoderando a vítima de violência”, disse a guarda Emerelisa Hilguera.

Participaram do evento, a delegada da Corregedoria da Polícia Civil, Dra. Verônica de Oliveira; coordenadora das Comissões da OAB Mulher do Sul Fluminense; presidente da Comissão da OAB Mulher Rio de Janeiro, Dra. Rosania Figueira; e da superintendente do Programa do Governo ‘Empoderadas’, Érica Paes.