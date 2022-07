A obra vai contar, em média, com 17 quilômetros de asfalto frio produzido pelo Estado - Divulgação

A obra vai contar, em média, com 17 quilômetros de asfalto frio produzido pelo EstadoDivulgação

Publicado 15/07/2022 11:37

Barra Mansa - Serviços de manutenção são realizados nesta semana em estradas vicinais do município de Barra Mansa. De acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento Rural, no trecho de Amparo x Santa Rita ocorre o melhoramento de piso que irá cooperar com o escoamento da produção rural e deslocamento dos moradores das localidades.

Os trabalhos vão contar, em média, com 17 quilômetros de asfalto frio produzido pelo Estado. A manutenção do asfalto no trecho Floriano sentido Rialto também foi feito. O secretário da Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, disse que esta obra que é aguardada há muito tempo pelos produtores e pela população.

“Nossa equipe está sempre preparada. Temos frentes de trabalho nas duas regiões que estão recebendo as manutenções necessárias a fim de garantir à população o asfaltamento da região, o turismo e, consequentemente, a melhoria geral nos distritos. Estamos sempre trabalhando arduamente em prol do município e de suas estradas vicinais”, falou Beleza.