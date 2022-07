O trabalho consiste na extensão de rede de baixa tensão por meio da instalação de novos postes. - Chico de Assis

Publicado 19/07/2022 07:00

Barra Mansa - A Rua A do bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa passa por obras no sistema de distribuição de energia elétrica da iluminação pública. O trabalho consiste na extensão de rede de baixa tensão através da instalação de novos postes. O serviço ocorre por meio da Secretaria de Manutenção Urbana, em parceria com concessionária Light.

A expansão acontece após o prefeito Rodrigo Drable autorizar a compra e instalação das estruturas, além da melhoria das vias que serão contempladas, além da Rua A. No local, os postes já foram instalados pela concessionária, faltando apenas os braços de luz para o serviço ser concluído.

“Os moradores poderão contar com uma maior sensação de segurança, permitindo que a localidade se torne mais frequentável durante a noite”, disse o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, lembrando que outros bairros receberão os projetos de extensão de rede conforme as demandas identificadas e com a disponibilidade orçamentária para a realização do serviços.