A apresentação irá começar às 19h, com entrada gratuita e classificação livre - Divulgação

Publicado 22/07/2022 12:15

Barra Mansa - O espetáculo “MPBaixinhos” será realizado nesta sexta-feira, dia 22, na Fazenda da Posse, no bairro Barbará, em Barra Mansa. O evento terá início às 19h, com entrada gratuita e classificação livre.

O Projeto “MPBaixinhos para todas as idades” foi criado e idealizado por Maria Tereza Costa, Márcia Bueno e Felipe Cassiano, em 2016. A peça conta com as principais canções da música infantil brasileira, das cantigas de roda aos grandes hits dos anos 80, em um musical lúdico, com circo, dança, fantoche e instrumentos feitos a partir de material reutilizável.

A apresentação ocorrerá por meio do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal. A intenção da ação é democratizar o acesso à cultura.