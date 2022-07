Segundo a prefeitura, a área foi loteada sem as autorizações necessárias - Felipe Vieira

Segundo a prefeitura, a área foi loteada sem as autorizações necessáriasFelipe Vieira

Publicado 25/07/2022 23:04

Barra Mansa -A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Barra Mansa realiza uma fiscalização em construções irregulares em um terreno à margem da Rodovia Presidente Dutra. A área é um loteamento clandestino, feito sem as devidas autorizações, no Km 277 da pista sentido São Paulo.

Segundo a secretaria, o espaço está em um perímetro urbano e, de acordo com a legislação municipal, não é permitida a construção de residências na localidade. As estruturas já edificadas poderão ser demolidas.

Os interessados podem procurar a prefeitura para receber as orientações necessárias. A Secretaria de Planejamento Urbano fica no primeiro andar do Centro Administrativo – Rua Luis Ponce, n° 263, no Centro, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.