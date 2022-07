Vários profissionais irão atender e dar dicas sobre autocuidado para crianças e adultos - Divulgação

Publicado 28/07/2022 11:32

Barra Mansa - Neste sábado, dia 30, uma ação pela campanha ‘Julho Amarelo’, será realizada no PSF do distrito de Amparo, das 8h às 12h, em Barra Mansa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o objetivo é conscientizar a população sobre a prevenção e tratamento das hepatites virais, classificadas em A, B, C, D e E, consideradas infecções ‘silenciosas’.

A atividade contará com profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf). Serão oferecidos os seguintes serviços: teste rápido de hepatite e DSTs, coleta de preventivo, atendimento de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, além de atualização do cartão de vacina de covid-19.

“Este evento tem o objetivo de captar as mulheres em idade fértil para realização de medidas preventivas, realizar testes rápidos e também fazer captação e tratamento dos pacientes com alteração nos testes. Também iremos fazer busca ativa de vacinas de rotina e covid-19 para os pacientes com difícil acesso às unidades, em prol de promover o tratamento e o autocuidado das famílias”, explicou a supervisora do distrito, Kely Cristina Santos de Oliveira.

A Enfermeira e Gerente do PSF Amparo, Ângela Maria de Freitas, também comenta sobre a importância da ação.

“É uma campanha que promove a boa saúde e o bem estar de todos os cidadãos. Iremos realizar diversas atividades de prevenção e conscientização e quem tiver interesse está mais que convidado”, destacou Ângela.