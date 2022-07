Barra Mansa sedia ‘Batalha de Rima’ neste final de semana, dias 29 a 31 - Divulgação

Barra Mansa sedia ‘Batalha de Rima’ neste final de semana, dias 29 a 31Divulgação

Publicado 30/07/2022 12:46

Barra Mansa - O município de Barra Mansa sedia neste final de semana, dias 29, 30 e 31, a etapa ‘Sul Fluminense de Batalhas de Rimas’. O evento ocorre através da Fundação Cultura, em parceria com a organização 'Família de Rua'.

A ação conta com participantes de toda a região e as disputas acontecem em diversos locais, sempre às 17h. Na sexta-feira, o bairro Vila Nova recebeu a 'Batalha do Vilão'; no sábado, é a vez do Corredor Cultural, no Centro, receber a 'Batalha dos Cem'. Já no domingo, a '11° Batalha Los Brabos', ocorre também no Corredor Cultural.

Esta é a primeira vez que a região Sul Fluminense sedia as seletivas para o Duelo Estadual de MC’s, onde o vencedor representará o estado do Rio de Janeiro em uma competição nacional, com a premiação para o primeiro lugar de R$ 60 mil.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, falou sobre o evento.

“São espaços de resistência da cultura hip-hop que ganham cada vez mais destaque no país. A arte do improviso revela vozes e torna a música uma ferramenta de transformação social. O objetivo dessas competições e da Fundação Cultura é sempre proporcionar um ambiente de lazer para os moradores do município”, disse Marcelo Bravo.