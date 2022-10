Guarda Municipal irá orientar sobre os locais permitidos para estacionar e esclarecer dúvidas sobre o trânsito - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 20/10/2022 16:09

Barra Mansa - A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa vai reforçar o efetivo para o show de Gusttavo Lima nesta sexta-feira (21), no Parque da Cidade. A Guarda Municipal (GMBM) ficará responsável pela organização do trânsito no entorno do evento e em todo o município para garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos moradores. Vale destacar que haverá horário especial de ônibus com saídas a partir das 3h30 de sábado (22).

Faixas e banners estarão espalhados pelo entorno do Parque da Cidade para indicar e facilitar o acesso de quem for a pé ou de automóvel. Além disso, a Guarda Municipal estará orientando os locais permitidos para estacionamento e esclarecendo quaisquer dúvidas sobre o trânsito que possam surgir no momento.

A entrada dos pedestres será pelo portão principal do Parque da Cidade, localizado na Avenida Prefeito João Chiesse Filho, no bairro Jardim Boa Vista. O munícipe que for ao show de carro ou motocicleta, deverá acessar o local pelo portão dos fundos, próximo ao Senai, no bairro Saudade.

O comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente, destaca o reforço do efetivo nas vias centrais para que não ocorram transtornos aos munícipes. “O efetivo será de 30 guardas, com 10 viaturas, atuando em todo o município no período do evento. Teremos um reboque para aqueles que estacionarem em local irregular. A Guarda Municipal estará em todas as vias do Centro para fazer o trânsito funcionar, não parar devido ao evento e não causar transtorno nenhum ao munícipe”, ressaltou o comandante.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, faz um apelo à população: "Pedimos a todos que irão ao show, seguirem as normatizações de trânsito, respeitando as sinalizações e orientações de nossos agentes, bem como se atentar para não estacionar em locais proibidos onde pode colocar em risco a segurança no trânsito e dos pedestres”.

Gusttavo Lima

Cantor, músico e compositor, Gusttavo Lima iniciou sua carreira em Presidente Olegário, no interior de Minas Gerais, e conquista o Brasil, se tornando um dos artistas de maior notoriedade nacional no estilo sertanejo. Hoje, carrega em sua bagagem mais de 150 composições originais e uma legião de fãs por todo o país. Possui inúmeros sucessos como: Balada, Termina Comigo Antes, Fala Mal de Mim, Na Hora de Amar, Bloqueado, Ficha Limpa e A Gente Fez Amor.

Ingressos

Quem estiver interessado em ir ao show, pode ter acesso aos ingressos e valores através do site BaladAPP. Informações sobre camarotes e boxes particulares, através do WhatsApp (24) 99207-5001.

Os pontos de venda físicos estão abertos nos seguintes locais:

Barra Mansa

- Alquilab Pharma (Centro e Ano Bom)

Volta Redonda

- Empório Nelory (Aterrado)

- Loja Hope Resort (Shopping Park Sul)