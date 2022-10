Veículo foi furtado na segunda (24), na Avenida Beira-Rio, no bairro Retiro, em Volta Redonda - Divulgação/GMBM

Publicado 26/10/2022 17:32

Barra Mansa - Uma operação da Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) nesta terça-feira (25), resultou na recuperação de um veículo furtado na segunda-feira (24), na Avenida Beira-Rio, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O automóvel estava na Rua Julieta Espíndola de Matos, no bairro Ano Bom. O automóvel da marca Ford, modelo Corsa, cor branca, ano 2001, estava parcialmente ‘depenado’, sem as duas rodas traseiras e sem a bateria.

O comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente, relatou que os agentes chegaram ao automóvel através de uma denúncia. “É muito importante que a população faça relatos, caso tenha conhecimento de alguma ocorrência. Assim, ajudam o trabalho efetivo da Guarda Municipal”, destacou o comandante.

O veículo foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia Civil (Barra Mansa), onde foi feito contato com o proprietário. Denúncias à GMBM podem ser feitas através dos telefones: 153 ou (24) 3028-9369.