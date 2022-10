Estudantes do do 7° Ano Fundamental participaram de mostra nacional realizada nos dias 22 e 23, em São Bernardo do Campo - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 24/10/2022 16:44

Barra Mansa - A equipe de robótica do Colégio Municipal Jahyra Fonseca Drable, localizado no distrito de Amparo, em Barra Mansa, participou da Mostra Nacional de Robótica, realizada no final de semana (dias 22 e 23), na cidade paulista de São Bernardo do Campo. Os estudantes Nicolas Cândido, Ana Claudia Matias, João Gabriel de Souza , Yago Daniel e Isabel Duque, do 7° Ano, apresentaram trabalho com o tema: ‘Modelagem e Impressão 3D no Ensino Fundamental’.

A professora de TecnoMaker da unidade de ensino, Michelle Rezende, também representou o município na mostra. Segundo ela, o evento serviu para que os alunos conhecessem ainda mais o mundo da robótica, observando outros projetos e adquirindo mais experiência.

“Durante a tarde mostramos ao público nossos projetos com impressora 3D, placas para serviço público, formas geométricas e jogo da velha. Fomos o único stand durante a mostra que apresentou a impressora em três dimensões. É muito importante falarmos sobre nossas conquistas e ampliarmos o conhecimento através de experiências como esta, onde todos os estados do país estiveram representados”, destacou a professora.

O diretor do Colégio Jahyra Fonseca Drable, Douglas de Toledo, também falou sobre o tema abordado na Mostra de Robótica. “Jogos cognitivos, blocos e formas geométricas ficaram, em média, 30% mais baratos em comparação com o produto comprado no mercado. Essa proposta que levamos para São Paulo revela uma intervenção no cotidiano da escola através de materiais didáticos e jogos pedagógicos produzidos pelos alunos. Isso gera economia com a impressão e o ganho de capital intelectual e de aprendizagem aos estudantes envolvidos no processo de modelagem e impressão”.

A assessora pedagógica de TecnoMaker, Marília Ávila, ressaltou o papel da Secretaria Municipal de Educação na evolução dos alunos em robótica. “A secretaria apoia e incentiva todas as participações que promovem a amplificação do conhecimento e oportuniza a inserção dos alunos no mundo digital. Buscamos sempre a evolução dos alunos para, assim, atingir os nossos objetivos”, disse Marília.