Torneio contou com a participação de seis equipes de quatro cidades da região - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/10/2022 20:37

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), realizou neste domingo (23), o ‘Torneio Barra Mansa de Basquetebol’, que aconteceu na quadra poliesportiva, na Rua Nelson Ribeiro Campos, no Parque Independência. A iniciativa tem o intuito de promover o esporte e a competição com os outros municípios da região,

O torneio contou com a participação de seis equipes de quatro cidades da região, sendo elas: Basketball BM e BM City (Barra Mansa); Avelarense (Paty do Alferes); OnFire e Sharks VR (Volta Redonda); e TF (Resende). O Avelarense saiu campeão; em 2º lugar o OnFire; e em 3º, o time da casa, Basketball BM.

O armador do campeão Avelarense, Matheus Lopes, comentou sobre a participação na competição. “Tivemos hoje um campeonato de altíssimo nível e muito bem estruturado. Fizemos uma forcinha a mais, colocamos os jogadores para correr e conquistamos essa partida. Parabéns a vocês pelo evento e esperamos continuar entregando jogos de qualidade".

A treinadora do BM City (time de basquete de Barra Mansa), Cristiane Moraes, falou da importância da valorização de vários segmentos do esporte. “Em agosto, tivemos o torneio 3x3, e hoje realizamos o torneio com a modalidade tradicional do basquete. O que vemos é que nos últimos tempos nunca na cidade houve tanto investimento e opções esportivas para os jovens. Através do basquete eles enxergam uma mudança de vida”, comentou.

O coordenador da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Elias da Corbama, revelou a alegria em poder promover eventos como o de hoje. “É um prazer reunir jovens não só do nosso município como de cidades vizinhas. É mais uma chance de fomentar o basquete aqui em Barra Mansa e, assim, ter mais pessoas jogando e conhecendo o esporte”, disse o coordenador, agradecendo o apoio de toda sua equipe.

“Estamos realizando esses eventos esportivos graças ao apoio do nosso prefeito Rodrigo Drable, que vem investindo cada vez mais no esporte e nos jovens da cidade. E agradecer minha equipe, que está sempre realizando um excelente trabalho”, concluiu.

Vencedores:

1º lugar – Avelarense – Paty do Alferes

2º lugar – OnFire – Volta Redonda

3º lugar – Basketball – Barra Mansa