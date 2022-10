Capacitação foi direcionada a enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 21/10/2022 16:36

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta sexta-feira (21), um intercâmbio de capacitação sobre o sistema de informação de imunização. A ação, que foi conduzida pela enfermeira e coordenadora de Imunização de Itaguaí, Nubia Grazziela Vianna Carvalho Archanjo, foi direcionada a enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

O foco da abordagem foi a otimização do sistema de cadastro e busca de pacientes, bem como as informações referentes à cobertura vacinal no município.

A supervisora de Imunização da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, Yasmim Rio Verde, destacou a importância do intercâmbio com outro município. “É muito importante realizarmos essa troca de conhecimentos para que possamos atingir uma maior eficácia em nosso atendimento. Um município ajudando outro”.

Condutora da capacitação, Nubia enfatizou que o sistema deve ser operado de forma precisa e atualizada, mantendo corretos, por exemplo, o número de doses de uma vacina.

“A tecnologia é muito veloz e sua utilização deve ser adequada para que possamos usar as ferramentas de forma útil e eficaz. Os dados precisam chegar a todos os pontos de forma correta para que as estratégias e análises que vão depender deles também sejam corretas”, afirmou.