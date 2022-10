Torneio será realizado na quadra poliesportiva do Parque Independência, na Rua Nelson Ribeiro Campos, a partir das 8h - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 21/10/2022 16:24

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer promoverá neste domingo (23), o ‘Torneio Barra Mansa Basquetebol’, que será realizado na quadra poliesportiva do Parque Independência, na Rua Nelson Ribeiro Campos, a partir das 8h.

O torneio regional contará com equipes dos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Paty do Alferes. A iniciativa tem o intuito de promover o esporte e a competição com os outros municípios da região.

SERVIÇO

Torneio Barra Mansa Basquetebol

Data: 23/10/22

Hora: 8h

Local: Quadra poliesportiva do Parque Independência, Rua Nelson Ribeiro Campos