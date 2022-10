Controladoria Geral do Município (CGM) foi a primeira a participar da iniciativa - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 20/10/2022 16:16

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Finanças lançou nesta semana o 'Café com Controle', integrado às ações do projeto 'Finanças Informa', que tem o objetivo de promover a transparência sobre as ações do governo municipal. Através desta nova iniciativa, as informações relativas ao desempenho de todos os setores da prefeitura serão propagadas internamente, visando o fomento da governança, de bons resultados e conquistas aos munícipes. A Controladoria Geral do Município (CGM) foi a primeira a participar da iniciativa.

Através do 'Café com Controle', o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, se reúne com representantes de cada unidade com o objetivo de apresentar indicadores de desempenho, colher informações e propagá-las para os demais setores.

"Este é um subprojeto dentro do Finanças Informa e consiste em uma apresentação de desempenho, visando o fomento da governança da informação no Poder Público. É uma inovação que faz com que as secretarias estejam em sinergia com as atividades operacionais e financeiras, tendo plena noção de que cada um é responsável pelos bons resultados e conquistas e que possui papel fundamental na engrenagem do governo", explicou Leonardo.

O controlador-geral do município, Rodrigo Amorim, destacou que a iniciativa da Secretaria de Finanças, de reunir os dados financeiros de forma didática e de fácil visualização, é de suma importância para a gestão pública, principalmente para as futuras.

"Essas informações nunca foram colecionadas, reunidas, como vêm sendo feitas agora. A Controladoria Geral do Município vê com bons olhos esta excelente prática de gestão, na medida que isso traz uma perpetuidade das informações públicas do próprio município. Isso implica em transparência, que é algo que a CGM zela, e em informação clara para o cidadão e a quem se interessar", falou Rodrigo Amorim. A tendência é que o 'Café com Controle' tenha uma projeção cada vez maior com a apresentação escalonada de outras pastas.