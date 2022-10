Ação é promovida pelo Micinense (Museu Interativo de Ciências do Sul Fluminense) há 14 anos e realizada a cada dois anos - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 21/10/2022 15:57 | Atualizado 21/10/2022 16:00

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quinta-feira (20), a VII MoCEM (Mostra de Ciência das Escolas de Barra Mansa), envolvendo 22 unidades de ensino do segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) de todas as redes de ensino. A ação é promovida pelo Micinense (Museu Interativo de Ciências do Sul Fluminense) há 14 anos e realizada a cada dois anos. Esta edição aconteceu nas dependências do Colégio Verbo Divino. Através da iniciativa, 66 alunos concorrerão a oito bolsas de estudo para o curso de Iniciação Científica Júnior do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Segundo o coordenador do Micinense, Luciano Gustavo Oliveira da Silva, os trabalhos apresentados nesta etapa foram selecionados em setembro. “Tivemos a participação de cerca de cinco mil alunos, distribuídos pelas 22 escolas participantes. Em cada unidade de ensino, três trabalhos foram selecionados e hoje estão aqui para mais uma vez mostrar seus resultados. Destes, oito serão premiados com uma bolsa de Iniciação Científica Júnior do CNPq”, disse o coordenador, acrescentando que a partir desta edição, além das escolas municipais, outras instituições do município puderam participar da mostra.

“Através de uma solicitação do CNPq, nós ampliamos a participação das escolas. Agora nós abrimos para as escolas estaduais e particulares. Neste ano já tivemos a apresentação de trabalhos de alunos do Colégio Verbo Divino”, explicou.

De acordo com a programação, os alunos selecionados participaram de palestras com o mestre e doutor em Física, João Torres de Mello Neto, e a mestra e doutora em Biologia Christine Ruta, além de apresentarem seus projetos para avaliação científica.

O secretário municipal de Educação, Marcus Barros, falou sobre a importância de eventos e ações como a MoCEM e encorajou os estudantes na caminhada profissional. “Desfrutar de um momento como esse é fundamental para todos nós. Temos feito um trabalho, enquanto servidores públicos, de dar feedback aos nossos alunos, pois o nosso objetivo de fato é o aprendizado deles, dando subsídios para os professores trabalharem. Essa culminância que estamos acompanhando hoje reflete todo o trabalho de professores e diretores. Aos estudantes eu digo para serem ousados, o que parece um sonho inalcançável precisa de planejamento agora para que no futuro vocês sejam bons profissionais na área que escolherem”, disse o secretário.