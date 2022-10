Evento aconteceu nesta sexta-feira (21), com o tema 'Professora e Leitura e Café e Guarda-chuva' - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 21/10/2022 19:30

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Barra Mansa realiza todos os anos o projeto 'Café com Leitura', que tem o objetivo de aproximar o professor do universo literário. A atividade acontece em toda a rede municipal. Na Escola Vocacionada Socioambiental - Ciep-483 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, o evento aconteceu nesta sexta-feira (21), com o tema "Professora e Leitura e Café e Guarda-chuva", com a participação dos professores da unidade escolar.

"O Café com Leitura é uma meta estabelecida pela assessoria da 'Sala de Leitura' da SME, que tem objetivo de fomentar a leitura entre os professores, funcionários e alunos da Rede Municipal. Durante o evento, o regente da sala de leitura dinamiza com contação de histórias, explorando o tema escolhido. O prazer da leitura deve atingir todos em uma comunidade escolar, para que o aluno seja estimulado a ser um leitor. Afinal, um aluno leitor amplia sua capacidade de compreender, interpretar, posicionar e atuar", destacou a assessora da Sala de Leitura, Flaviana Serafim.

O diretor pedagógico, Lucas Guimarães, falou sobre a importância da iniciativa para os estudantes e professores, além do interesse que passam a ter pela leitura através do projeto. "Nós acreditamos que a escola tem excelente qualidade. Adequamos o evento da Sala de Leitura à nossa vocação, formando uma leitura de mundo, unindo meio ambiente e leitura", comentou o diretor.

Gisele Paiva, professora do projeto, adorou a parte da história em que lembrou do seu filho, quando leu exatamente os mesmos versos do livro Guarda-chuva da Professora. "Sinto muito orgulho quando leio e conto a história desse livro. É como se estivesse relatando para o meu filho", contou a professora.