Publicado 21/10/2022 19:11 | Atualizado 21/10/2022 19:36

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM salvaram um menino de 1 ano e 10 meses que se engasgou e ficou sufocado com um pedaço de salgado, no Centro de Barra Mansa. O fato ocorreu nesta quarta-feira (19), no final da manhã. De acordo com o registro de ocorrência, os policiais estavam em patrulha pelo Centro da cidade, quando foram abordados pela mãe da criança, uma mulher de 30 anos.

Ela disse aos PMs que o filho estava praticamente desmaiado, dentro do carro dela, sufocado com a comida. Os policiais foram até o veículo e realizaram manobras de primeiros socorros, conseguindo desobstruir as vias aéreas do menino. A criança e a mãe foram então encaminhadas à Santa Casa de Barra Mansa, para os devidos cuidados médicos. O menino se restabeleceu logo em seguida, e ficou em observação apenas para fazer exames de rotina.